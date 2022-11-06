Синоптик розповів про "страшенне потепління" в Україні: чи може зникнути зима

Снігу та морозу взимку може бути менше.

Температура повітря в Україні упродовж січня та лютого з 80-х років зросла на 2-2,5 градуси. І ця тенденція йде до зростання.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди в інтерв'ю 24 каналу, це страшенне потепління.

При цьому говорити про припинення потепління та початок якихось інших процесів, чи стабілізацію, наразі неможливо, зазначив він.

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Кульбіда підкреслив, що попри зростання температури, зима в Україні зникнути на завжди не може. Однак у порівнянні з іншими роками снігу та морозу буде менше.

Він додав, що найбільше зміну клімату в Україні відчули мешканці північних та західних областей. На сході країни змін майже не відчули.

Нагадаємо, за словами синоптиків, у найближчі два місяці на українців чекають морози до -20 градусів та багато снігу. Прогнозується, що морози вдарять одразу на початку зими.

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