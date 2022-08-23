Синоптик розповів, якою погодою потішать останні дні літа

В Україні до кінця серпня буде триматися спекотна погода.

Територію України накриє повітря субтропічного походження із Середньоазіатських районів. Саме тому температура повітря підвищиться, а ймовірність опадів помітно зменшиться.

Про це "Телеграф" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, повітряна маса стане більш сухою і з меншою кількістю хмарності.

"Це призведе до деякого підвищення середньодобових температур повітря. У денний час також спостерігатиметься зростання температури повітря до +30...+35 градусів. Але про рекордну або аномальну спеку поки не йдеться. Подібних передумов не передбачається, з урахуванням свіжих прогностичних даних", - повідомив синоптик.

Ігор Кібальчич каже, що в більшості областей України зволоження ґрунту є достатнім, а місцями навіть надмірним. Значний дефіцит опадів і ґрунтова посуха зберігаються лише в окремих районах в південних областях.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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