Синоптик здивував оновленим прогнозом на листопад: якою буде погода в останній осінній місяць

Територія України буде перебувати в основному під впливом антициклонів.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, листопад цього року, ймовірно, буде теплим.

Про це він розповів виданню METEOPROG.UA.

Так, за його словами, як показують свіжі розрахунки прогностичних моделей, атмосферна циркуляція в Європі розподілиться таким чином, що через північні і західні регіони проходитимуть циклони та атмосферні фронти, а центральна та східна частини Європи виявляться більшою мірою у владі зон підвищеного атмосферного тиску – антициклонів.

"Територія України буде перебувати в основному під впливом антициклонів і полів підвищеного тиску із заходу та південного заходу. Очікується переважання теплих повітряних мас, тому температурний фон виявиться вищим за норму, особливо у західних областях країни", - зазначає Кібальчич.

Щодо опадів, то їхня кількість, за його прогнозом, буде нижчою за кліматичну норму на 15 – 20%, у західній частині близькою до норми. Основна їхня частина випадатиме у вигляді дощу. Формування снігового покриву з урахуванням поточних прогнозів є малоймовірним.

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Водночас не всі колеги Ігоря Кібальчича погоджуються з його прогнозом. Так, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.

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