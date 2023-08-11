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Синоптики назвали області, яким 12 серпня не пощастить з погодою

Синоптики назвали області, яким 12 серпня не пощастить з погодою

Частину країни накриють дощі / Фото: pixabay.com

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Завтра, 12 серпня, в Україні очікується хмарна погода. У низці областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вночі, 12 серпня, на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня майже по всій території України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру.

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