Синоптики обіцяють хмарність та заморозки: прогноз погоди в Україні на 5-6 травня

Подекуди очікують на зниження температури на поверхні грунту до 0-5°С морозу.
У четвер та п'ятницю, 5-6 травня, у деяких регіонах України трохи посвіжішає, а у східних областях на поверхні ґрунту навіть будуть заморозки.
Завтра та післязавтра в країні буде мінливо хмарна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
5-6 травня вночі у північних, більшості західних та центральних областей, 6 травня і у східних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
4-6 травня в Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, більшості районів Кіровоградської, Одеської, 6 травня і Житомирської, Київської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві
Увесь день у Києві був похмурим - хмари замість сонця з ранку до самого вечора. Але обійдеться без опадів.
Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".
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