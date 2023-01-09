Синоптики оголосили I рівень небезпечності: якою в Україні буде погода у вівторок, 10 січня

У вівторок, 10 січня, в Україні оголошено I рівень небезпечності - жовтий - через сильний вітер. Його пориви в країні, крім більшості західних областей, сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 січня у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у західних областях 1-6° тепла, вдень 0-5° морозу, в південно-західній частині 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла, у східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

Також читайте Синоптикиня поділилася прогнозом погоди на найближчі дні та попередила про сильний вітер

У Києві 10 січня очікуються морози, мокрий сніг та ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу. Також у столиці прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

До України йде потепління

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про потепління, яке прийде вже цього тижня. Так, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує весняну погоду вже від 13 січня. Потепління, яке принесуть повітряні маси з Африки, за його словами, буде аномальним.

Синоптикиня Наталія Діденко також раніше повідомила, що атлантична повітряна маса прийде до України 13-14 січня і принесе теплу погоду.

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