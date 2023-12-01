Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні: де вируватиме негода

Попереджають, що спостерігатиметься значне погіршення погодних умов.
На заході України 2 грудня вируватиме негода. Так, у 8 областях оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"2 грудня в західних областях значні сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – зазначають в Укргідрометцентрі.
Де буде негода
Українські синоптики оголосили перший рівень небезпеки в таких областях:
- Закарпатській;
- Львівській;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій;
- Волинській;
- Тернопільській;
- Рівненській;
- Хмельницькій.
Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на 2 грудня.
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