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Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні: де вируватиме негода

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні: де вируватиме негода

Негода в Україні / Фото: ДСНС України у Telegram

Попереджають, що спостерігатиметься значне погіршення погодних умов.

На заході України 2 грудня вируватиме негода. Так, у 8 областях оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"2 грудня в західних областях значні сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – зазначають в Укргідрометцентрі.

Негода в Україні / © ДСНС України у Telegram
Негода в Україні / Фото: ДСНС України у Telegram

Де буде негода

Українські синоптики оголосили перший рівень небезпеки в таких областях:

  • Закарпатській;
  • Львівській;
  • Івано-Франківській;
  • Чернівецькій;
  • Волинській;
  • Тернопільській;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на 2 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
1001
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