Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні: де вируватиме негода

На заході України 2 грудня вируватиме негода. Так, у 8 областях оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"2 грудня в західних областях значні сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – зазначають в Укргідрометцентрі.

Негода в Україні / Фото: ДСНС України у Telegram

Де буде негода

Українські синоптики оголосили перший рівень небезпеки в таких областях:

Закарпатській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Волинській;

Тернопільській;

Рівненській;

Хмельницькій.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на 2 грудня.

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