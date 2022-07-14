Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: де очікувати негоди

На завтра, 15 липня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження.
За даними синоптиків, вдень в західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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