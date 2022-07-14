Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: де очікувати негоди

Дата публікації
Перегляди
1833
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: де очікувати негоди

Фото: pixabay.com

На завтра, 15 липня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження.

За даними синоптиків, вдень в західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

©

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

Якою буде погода в Україні

Якою буде погода в Україні

Читайте також:

Наступна публікація