Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: де очікувати негоди

За даними синоптиків, вдень в західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Якою буде погода в Україні

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