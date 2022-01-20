Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: у яких областях розгуляється негода

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: у яких областях розгуляється негода

Очікуються складні погодні умови.

В Україні сьогодні, 20 січня, у західних областях України оголосили штормове попередження через сильний вітер, значний сніг та хуртовини.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Також читайте Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області

"20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 0° до 3° тепла. Хмарно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У центральних областях вдень буде переважно хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Вдень температура становитиме 2°...-3°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях вдень прогнозують хмарне небо з подеякими проясненнями, без істотних опадів. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 3°...5° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. До обіду температура повітря становитиме переважно -2° до -5° морозу, вітер південно-західний, 7-12 м/с.