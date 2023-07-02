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Синоптики оновили прогноз на 2 липня: якою буде погода в Україні

Синоптики оновили прогноз на 2 липня: якою буде погода в Україні

В Україні 2 липня буде тепло, але місцями дощитиме / Фото: pixabay.com

У деяких областях очікуються дощі.

 Сьогодні, 2 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних, північних, місцями у Вінницькій та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вітер переважно буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +25... +30℃, в західних та Житомирській областях +22... +27℃.

На Київщині та в столиці 2 липня буде мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний , 5-10 м/с. Температура по області +25... +30℃, у Києві +27... +29℃.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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