Синоптики оновили прогноз на 3 липня: якою буде погода в Україні

Температура становитиме вдень +25...30°С.
Сьогодні, 3 липня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Більшість областей накриють дощі з грозами.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Натомість у південно-східних та північно-західних регіонах буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні та сході країни напрямок буде південно-західний.
Температура становитиме вдень +25...30°С. У Карпатах очікується +18...23°С.
У Києві та області сьогодні також прогнозують мінливу хмарність. Місцями йтиме короткочасний дощ. Подекуди очікується гроза.
Температура на Київщині становитиме вдень +25...30°С. У столиці стовпчики термометрів покажуть +26...28°С.
Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.
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