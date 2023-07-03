Синоптики оновили прогноз на 3 липня: якою буде погода в Україні

Сьогодні, 3 липня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Більшість областей накриють дощі з грозами.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Натомість у південно-східних та північно-західних регіонах буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні та сході країни напрямок буде південно-західний.

Температура становитиме вдень +25...30°С. У Карпатах очікується +18...23°С.

У Києві та області сьогодні також прогнозують мінливу хмарність. Місцями йтиме короткочасний дощ. Подекуди очікується гроза.

Температура на Київщині становитиме вдень +25...30°С. У столиці стовпчики термометрів покажуть +26...28°С.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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