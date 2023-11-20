Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 20 листопада

Сьогодні, 20 листопада, у більшості регіонів України пройде сніг, подекуди з дощем, на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, східних, більшості центральних та південних областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

Вітер переважно північний, у західних областях південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря переважно становитиме протягом дня в більшості областей від -3°С до +2°С.

На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни очікується близько +2...7°С.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

Температура в області становитиме вдень від -3°С до +2°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть сьогодні близько 0°С.

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