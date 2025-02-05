Синоптики оновили прогноз погоди на середу, 5 лютого

Українців попередили про легкі морози та сніг.

Сьогодні, 5 лютого, у більшості областей України очікується невеликий сніг.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що буде надходити з північних напрямків.

Температура по Україні вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Карпатах вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптики обіцяють різку зміну погоди найближчими днями. Більше про це читайте у новині.

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