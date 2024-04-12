Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 12 квітня

В Україні 12 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікується, лише у південно-східних областях вдень можливі невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15... +20℃. У південних, східних, більшості центральних областей та в Криму +21...+ 26℃, у Карпатах +10... +15℃.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області +15... +20℃, у Києві +17... +19℃.

Раніше синоптикиня розповіла про погоду до кінця квітня. Середня за місяць температура повітря в різних центрах коливається — в прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на більшій частині територій України середня місячна температура у квітні буде становити від 7 до 11 градусів тепла. А ось у гірських районах вона буде коливатись від 2 до 6 градусів.

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