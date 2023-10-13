Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 13 жовтня

Сьогодні, 13 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі, хоча температура повітря й буде теплою.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці очікуються помірні дощі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Вдень опади прогнозуються у Карпатському регіоні, центральній та східній частинах країни. На решті території - без опадів.

Температура повітря становитиме вдень +15...20°C в більшості областей. У Карпатах очікується не вище +10...15°C.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вранці там дощитиме, а вже вдень буде без опадів. Температура повітря становитиме вдень +15...20°С. У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +17...19°С.

Прогноз погоди в Україні до кінця тижня читайте у новині.

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