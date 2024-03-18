Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 18 березня

Сьогодні, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях пройденевеликий мокрий сніг. У Карпатах помірний сніг. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом.

Температура вдень становитиме +2...7°С, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях буде +7...12°С.

На дорогах західних областей місцями очікується ожеледиця. У південно-східній частині вранці туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

На Київщині та у столиці буде хмарно. Очікуються дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень становитиме +2...7°С. У Києві буде в межах +3...5°С.

Раніше синоптики повідомили, що різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози відступатимуть поступово.

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