Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 жовтня

Буде тепло, однак у деяких регіонах пройдуть доші.

У неділю, 22 жовтня, в Україні зберігатиметься переважно тепла погода.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях можливі дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+23°С.

На півночі України істотних опадів не прогнозують. Вітер східний, із переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря +11…+16 °С, у Київській області +17…+22 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +19…+24 °С.

У південних регіонах та Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +20…+25 °С, у Криму місцями до +28 °С.

На сході Україні прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12…+17°С.

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