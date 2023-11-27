Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 27 листопада

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 27 листопада

До України прийшла справжня зима / Фото: Pexels

Снігопад триватиме.

В Україні сьогодні, 27 листопада, прогнозують хмарну погоду, очікується помірний сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У південно-східній частині буде мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. 

У західних та більшості південних очікується невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.
Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, пориви 25-30 м/с.

Температура у західних областях 0... -5℃, у північних і центральних областях -2... -7℃, на решті території від -4℃ до +2℃, у Криму +1... +6℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно, очікується помірний сніг, хуртовини, снігові замети. На дорогах ожеледиця. Прогнозують пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, вранці 25 м/с.

Температура по області -1... -6℃, у Києві -2... -4℃.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко попереджала, що Україну накриють снігопади та штормовий вітер.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
129
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація