Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 27 листопада

В Україні сьогодні, 27 листопада, прогнозують хмарну погоду, очікується помірний сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У південно-східній частині буде мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь.

У західних та більшості південних очікується невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, пориви 25-30 м/с.

Температура у західних областях 0... -5℃, у північних і центральних областях -2... -7℃, на решті території від -4℃ до +2℃, у Криму +1... +6℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно, очікується помірний сніг, хуртовини, снігові замети. На дорогах ожеледиця. Прогнозують пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, вранці 25 м/с.

Температура по області -1... -6℃, у Києві -2... -4℃.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко попереджала, що Україну накриють снігопади та штормовий вітер.

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