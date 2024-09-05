Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 5 вересня

Сьогодні, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє "Український гідрометеорологічний центр".

У більшості центральних, південних областей місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

"На решті території опадів не передбачається. У центральних областях пройдуть дощі", - сказано в повідомленні.

Вітер буде північно-східний та східний, зі швидкістю 5-10 м/с. У південній частині вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температурні показники варіюватимуться вдень у межах +23...28°C. У Карпатах температура буде коливатися від +17°C до +22°C.

У Києві температура вдень становитиме +26...28°C. Погода буде мінливою, але без опадів.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.

Чи будуть опади і похолодання? А що зі світлом? Яка погода на цьому тижні