Синоптики оновили прогноз: як зміниться погода сьогодні, 28 березня

У деяких регіонах очікується дощ.
Сьогодні, 28 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. У низці областей пройдуть дощі.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Вдень температура подекуди підніметься до +17°С.
"У четвер опадів переважно не передбачається. Водночас у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень пройде невеликий дощ, на Закарпатті він буде помірним", - йдеться в повідомленні.
Південно-східний вітер сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень, окрім сходу та південного сходу, місцями будуть сильні пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься у межах +12...17°С. У Криму та на півдні Одещини потеплішає до +20°С. На високогір'ї Карпат прогнозують +5...10°С.
На Київщині очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура в Київській області становитиме вдень +12...17°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть +14...16°С.
Коли потеплішає в Україні - читайте в новині.
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