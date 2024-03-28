Синоптики оновили прогноз: як зміниться погода сьогодні, 28 березня

Сьогодні, 28 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. У низці областей пройдуть дощі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Вдень температура подекуди підніметься до +17°С.

"У четвер опадів переважно не передбачається. Водночас у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень пройде невеликий дощ, на Закарпатті він буде помірним", - йдеться в повідомленні.

Південно-східний вітер сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень, окрім сходу та південного сходу, місцями будуть сильні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах +12...17°С. У Криму та на півдні Одещини потеплішає до +20°С. На високогір'ї Карпат прогнозують +5...10°С.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме вдень +12...17°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть +14...16°С.

Коли потеплішає в Україні - читайте в новині.

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