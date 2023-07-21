Синоптики попередили про грози: які регіони накриє негода

У п'ятницю, 21 липня, у низці областей України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Цього ранку негода частково накриє північні, східні та південні області. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Вранці 21 липня на Лівобережжі - грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У багатьох областях 21 липня будуть грози. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 21 липня. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +22-27°. На півдні країни прогнозують до +28-32°, а в Карпатах - лише 17-22° тепла.

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