Синоптики попередили про надзвичайний рівень небезпеки по всій Україні – яка причина

В Україні впродовж 13-14 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Така ситуація спостерігатиметься по всім областям, окрім Закарпатської, Волинської, Рівненської, Житомирської та Криму.

А у понеділок, 15 квітня – у південних, східних, центральних, Сумській та Чернівецькій областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій просить дотримуватись правил пожежної безпеки та берегти природу.

Нагадаємо, метеорологиня розповіла, чи буде літо 2024 року аномально спекотним в Україні.

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