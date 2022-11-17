Синоптики попередили про небезпечні метеоявища: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 листопада

П'ятниця, 18 листопада, в Україні буде зі снігом. По всі країні, крім Закарпаття та південної частини, через ожеледицю на дорогах та опади оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 листопада в країні, крім півдня та Закарпаття, вночі очікується помірний мокрий сніг, у східних областях значний дощ та мокрий сніг, вдень в західних областях помірний, на решті території невеликий мокрий сніг місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

Температура протягом доби 3-8° тепла, вдень в Криму 9-14°, на решті території протягом доби 0-5° морозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві та області 18 листопада також ітиме невеликий сніг (вночі місцями помірний). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області протягом доби 0-5° морозу, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як прогнозує Наталія Діденко, 18 листопада холодна погода домінуватиме повсюди в Україні. Протягом дня очікується максимально від 3° морозу до 4° тепла. Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах слизьку ожеледицю.

"Мокрий сніг випадатиме найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України. Завтра вдень мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини. У Києві у п'ятницю буде переважно хмарно, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря така противна, чи нуль, чи -1°", - повідомляє синоптикиня.

Діденко також додає, що у суботу, 19 листопада, до України завітає черговий циклон, тому підійде свіжа порція снігу, на сході та півдні - дощу. Скрізь із сильним вітром.

Варто зазначити, що 17 листопада вже засніжило у Києві, Карпатах, Сумській, Чернігівській та інших областях країни. Зокрема у Карпатах насипало до 10 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до України слідом за снігопадами прийдуть сильні морози. Так, за прогнозами синоптиків, в країні до кінця тижня побільшає "мінусів". 17-18 листопада температура знизиться до 1-6° морозу. Вихідними, 19-20 листопада, стане ще холодніше - місцями до 8-10° морозу.

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