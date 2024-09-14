Синоптики попередили про небезпеку: негода накриє десять областей України

У суботу, 14 вересня, на території кількох областей України очікується значне погіршення погодних умов. Протягом дня в цих регіонах пройдуть інтенсивні дощі, а в окремих місцях можливі грози.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Карпатах та Закарпатті прогнозуються інтенсивні дощі, через що синоптики підвищили рівень небезпеки до помаранчевого (ІІ). Також, вдень у західних регіонах, Вінницькій та Одеській областях, очікуються сильні дощі та грози, що призведе до оголошення жовтого рівня небезпеки (І).

В цих областях погода буде похмурою, з дощами та грозами. Температура в західних регіонах, Вінницькій та Одеській областях коливатиметься від +18 до +23°C. У Карпатах та Закарпатті очікується зниження температури до +11...+16°C через сильні дощі, які триватимуть протягом дня.

На решті території України передбачається мінлива хмарність без опадів. Вдень температура повітря буде коливатися від +24 до +29°C, а на південному сході країни температура підніметься до +31°C. Вітровий режим по всій Україні буде переважно південно-східним зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі та в західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, 13 вересня мешканці Одеси стали свідками величезного смерчу який вірував над морем.

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