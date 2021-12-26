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Синоптики попередили про повернення морозів, підтоплення на річках та можливе сходження лавин

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Синоптики попередили про повернення морозів, підтоплення на річках та можливе сходження лавин

УНІАН

Уночі стовпчики термометрів опустяться до 10-15 градусів морозу.

Після відлиги до України знову повернулися морози. Через це на річках можливий вихід води на заплави. А тим часом у Карпатах існує небезпека сходження снігових лавин.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв'язку зі зниженням температури повiтря, 25-28 грудня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження шугоутворення, при цьому на окремих дiлянках рiчок формування зажорiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву (piвень небезпеки жовтий)", - ідеться в попередженні.

Через опади та відлигу очiкується продовження поступового пiдйому рiвнiв води:

  • на рiчках басейнiв Сяну, Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) - на 0,2 - 0,6 м над рiвнями на 08:00 23 грудня;
  • подальше затоплення заплави річки Захiдний Буг, пост Кам'янка Бузька.

В українських Карпатах - снігопади та хуртовини. Тож 26-27 грудня очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

"У зв’язку з висотою снiгового покриву понад 30 см та очiкуваними снiгопадами, у горах Чернiвецької областi лавинонебезпечний сезон оголошується вiдкритим", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Після відлиги повертаються морози.

"На найближчих вихідних синоптична ситуація в Україні буде дуже динамічною! Буде і потепління, і похолодання, і опади (причому як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу!), і ожеледиця і поривчастий вітер. Словом, погода вкотре вирішує показати нам свій примхливий характер", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 26 та 27 грудня

У неділю та понеділок, 26 та 27 грудня, в більшості областей - сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем. Лише у північній частині, в понеділок також і більшості центральних та східних областей без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Протягом 26-27 грудня в Україні, крім півдня, очікується зниження температури на 4-6 градусів. У понеділок, 27 грудня, стовпчики термометрів показуватимуть удень від 1 градуса морозу в західних областях, до мінус 10 – у східних. Уночі очікується до 10-15 градусів морозу.

У Києві 27 грудня буде без опадів. Температура вдень 4-6 градусів морозу, вночі 11-13 нижче нуля.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня 2021 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня 2021 року / Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2021 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2021 року / Укргідрометцентр

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