Синоптики попередили про повернення морозів, підтоплення на річках та можливе сходження лавин

Уночі стовпчики термометрів опустяться до 10-15 градусів морозу.
Після відлиги до України знову повернулися морози. Через це на річках можливий вихід води на заплави. А тим часом у Карпатах існує небезпека сходження снігових лавин.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"У зв'язку зі зниженням температури повiтря, 25-28 грудня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження шугоутворення, при цьому на окремих дiлянках рiчок формування зажорiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву (piвень небезпеки жовтий)", - ідеться в попередженні.
Через опади та відлигу очiкується продовження поступового пiдйому рiвнiв води:
- на рiчках басейнiв Сяну, Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) - на 0,2 - 0,6 м над рiвнями на 08:00 23 грудня;
- подальше затоплення заплави річки Захiдний Буг, пост Кам'янка Бузька.
В українських Карпатах - снігопади та хуртовини. Тож 26-27 грудня очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).
"У зв’язку з висотою снiгового покриву понад 30 см та очiкуваними снiгопадами, у горах Чернiвецької областi лавинонебезпечний сезон оголошується вiдкритим", - зазначили в Укргідрометцентрі.
Після відлиги повертаються морози.
"На найближчих вихідних синоптична ситуація в Україні буде дуже динамічною! Буде і потепління, і похолодання, і опади (причому як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу!), і ожеледиця і поривчастий вітер. Словом, погода вкотре вирішує показати нам свій примхливий характер", - зазначили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 26 та 27 грудня
У неділю та понеділок, 26 та 27 грудня, в більшості областей - сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем. Лише у північній частині, в понеділок також і більшості центральних та східних областей без опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Протягом 26-27 грудня в Україні, крім півдня, очікується зниження температури на 4-6 градусів. У понеділок, 27 грудня, стовпчики термометрів показуватимуть удень від 1 градуса морозу в західних областях, до мінус 10 – у східних. Уночі очікується до 10-15 градусів морозу.
У Києві 27 грудня буде без опадів. Температура вдень 4-6 градусів морозу, вночі 11-13 нижче нуля.
Читайте також:
- Тепліше, ніж зазвичай: синоптикиня розповіла про погоду в січні та лютому.
- На Новий рік 2022 у Києві буде казкова погода: що обіцяють синоптики
- Вихідні на новорічні свята 2022 року в Україні: коли українці зможуть відпочити? Календар свят
- Як метеозалежним пережити температурні гойдалки з мінімальними болями: поради лікарів