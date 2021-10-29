Синоптики попередили українців про негоду 29 жовтня: названо регіони, у яких буде небезпечно

Українців попередили про густий туман.
Погода в Україні вранці 29 жовтня у багатьох регіонах очікується туманною. У зв'язку з цим, оголошено I рівень небезпечності.
Про це повідомляє Укргідромецентр.
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Синоптики попередили, що вранці 29 жовтня у західних, північних, північно-східних та центральних областях туман. Видимість прогнозується 200-500 м.
Через густий туман оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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