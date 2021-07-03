Синоптики попереджають про дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 4 та 5 липня

Синоптики попереджають про дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 4 та 5 липня

Денна температура місцями сягатиме 34 градусів.

У найближчі два дні – 4 та 5 липня – в усіх регіонах України пройдуть короткочасні дощі, місцями зливи з градом, грозами та шквальними вітрами до 15-20 м/с. У неділю та понеділок у центральних областях та південній частині країни місцями можливі сильні зливи.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Найближчими днями над територією України все ще буде розташовуватись поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами. Показники температури дещо відрізнятимуться на території країни: трохи прохолодніше - у західних областях, а от справжня спека - на сході та південному сході", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі становитиме 15-21 градус, у західних областях 11-16 градусів. Удень 23-29 градусів, на сході країни до 34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня 2021 року / Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 5 липня 2021 року / Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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