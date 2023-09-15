Синоптики попереджають про дощі та грози: де вируватиме негода

У низці українських областей у п'ятницю, 15 вересня, погіршиться погода. Синоптики попереджають, що в регіонах будуть дощі та грози.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

У більшості областей України оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Омине негода Львівську, Волинську, Рівненську, Миколаївську, Одеську та Луганську області.

"15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю, 15 вересня. Вдень повітря прогріється до +17-23°. Тепло потішить мешканців Закарпаття і півдня України - температура до +23-28°.

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