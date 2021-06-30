Синоптики попереджають про град і грози: які регіони накриє негода

Синоптики попереджають про град і грози: які регіони накриє негода

Омине негода лише схід та південний схід.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у четвер, 1 липня.

Про це повідомила ДСНС у своєму Telegram-каналі.

У четвер,1 липня, в Україні погіршиться погода. Вдень обіцяють грози, град та шквали 15-20 м/с. Омине негода лише схід та південний схід. У західних областях - місцями значні дощі.

У Києві та Київській області 1 липня будуть грози. Вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомлялося, тиждень, 28 червня - 4 липня, за температурними показниками буде комфортним - без аномальної спеки, але з дощами та грозами. 29-30 червня у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах, 30 червня і на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.

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