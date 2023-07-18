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Синоптики попереджають про грози і шквали: де погіршиться погода

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про грози і шквали: де погіршиться погода

В Україні 18 липня погіршиться погода. / Фото: pixabay.com

Рівень небезпечності - перший.

Вранці та вдень 18 липня в низці регіонів України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

В низці областей країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях під час грози -  місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

Вранці та вдень 18 липня в більшості областей країни будуть грози. / ©
Вранці та вдень 18 липня в більшості областей країни будуть грози.

Як повідомлялося, синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на 18 липня. Вдень у більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +29-34° вище нуля. Лише в західних і північних областях буде свіжіше - до +23-28°. Температура повітря в Києві становитиме 26-28° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
581
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