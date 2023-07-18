Синоптики попереджають про грози і шквали: де погіршиться погода

Вранці та вдень 18 липня в низці регіонів України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В низці областей країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях під час грози - місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.