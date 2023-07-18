Синоптики попереджають про грози і шквали: де погіршиться погода

Рівень небезпечності - перший.
Вранці та вдень 18 липня в низці регіонів України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В низці областей країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
"Вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях під час грози - місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на 18 липня. Вдень у більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +29-34° вище нуля. Лише в західних і північних областях буде свіжіше - до +23-28°. Температура повітря в Києві становитиме 26-28° тепла.