Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища 28 жовтня: у яких регіонах та чого очікувати

У західних та Вінницькій областях у п'ятницю оголошено І рівень небезпечності.
Українців попередили про густий туман вночі та вранці 28 жовтня.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
"Вночі та вранці 28 жовтня у західних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цих регіонах синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 жовтня, в Україні буде переважно суха та тепла погода.
Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що до України прийшло друге бабине літо. Воно, за його прогнозами, триватиме аж до 4-6 листопада. Після чого різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.
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