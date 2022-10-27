Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища 28 жовтня: у яких регіонах та чого очікувати

У західних та Вінницькій областях у п'ятницю оголошено І рівень небезпечності.

Українців попередили про густий туман вночі та вранці 28 жовтня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Вночі та вранці 28 жовтня у західних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих регіонах синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 жовтня, в Україні буде переважно суха та тепла погода.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що до України прийшло друге бабине літо. Воно, за його прогнозами, триватиме аж до 4-6 листопада. Після чого різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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