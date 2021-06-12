Синоптики попереджають про негоду: які регіони накриють грози і шквали

В країні вируватимуть грози та град.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні сьогодні, 12 червня.
Про це повідомила ДСНС у своєму Telegram-каналі.
За даними Укргідрометцентру, у суботу зливи і грози вируватимуть в України. Негода налетить у найближчу годину і утримається до кінця цієї доби. В окремих регіонах попереджають про град та шквали 15-20 м/с - це I рівень небезпеки.
Крім того, у неділю, 13 червня, у західних та південно-західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Вночі на заході обіцяють значний дощ. Вень в Україні будуть грози, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.
Сильно дощитиме і в Карпатах. Там рятувальники попереджають про ІІ рівень небезпеки, або помаранчевий.
Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.