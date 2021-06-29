Синоптики попереджають про негоду: які регіони накриють грози і шквали

Синоптики попереджають про негоду: які регіони накриють грози і шквали

Погода погіршиться у вівторок, 29 червня.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у віторок, 29 червня.

Про це повідомила ДСНС у своєму Telegram-каналі.

До кінця цієї доби, 29 червня, синоптики прогнозують грози, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. Омине негода лише більшість південних областей країни.

Також накриє дощова погода Київ та Київську область. Гроза та шквали 15-20 м/с утримаються до кінця цієї доби - 29 червня.

Як повідомлялося, тиждень, 28 червня - 4 липня, за температурними показниками буде комфортним - без аномальної спеки, але з дощами та грозами. 29-30 червня у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах, 30 червня і на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.

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