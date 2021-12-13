Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах: де водіям бути обережними

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах: де водіям бути обережними

Погіршиться погода на заході.

У вівторок, 14 грудня, в Україні очікується ожеледиця: оголошено I рівень небезпечності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Зазначається, що 14 грудня ожеледиця буде у західних областях України. Водіїв закликають бути обачними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. "У західних областях на дорогах ожеледиця, вночі у північно-східній частині подекуди ожеледь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі очікуються помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Омине хіба схід та південний схід країни. Вдень без істотних опадів.

Вітер в Україні буде переважно північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2 градусі тепла до 3 градусівморозу. У Карпатах температура опуститься до 2-7 градусів морозу.

Як повідомлялося, за даними Укрідрометцентру, 12-13 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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