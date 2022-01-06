Синоптики попереджають про підняття води у річках на заході України: подекуди до 3 метрів

Синоптики попереджають про підняття води у річках на заході України: подекуди до 3 метрів

Подекуди вода у річках підніметься на 2,5-3,0 м.

Сьогодні, 6 січня, у Закарпатській, Львiвській, Iвано-Франкiвській та Волинській областях очікується підвищення рівнів води у річках.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Закарпаття

У Закарпатській області на річці Тиса, біля селища Вилок, продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 2,5-3,0 м із виходом води на заплаву (І рівень небезпеки - жовтий).

Львівська і Волинська області

6-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 08 год 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На р. Захiдний Буг бiля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки - жовтий).

Івано-Франківська область

На Прикарпатті у зв`язку з опадами на ріках області очікується поновлення підйому рівня води на 0,3-1,3 м над рівнем 3 січня. В області оголосили штормове попередження через значну сніголавинну небезпеку (3 рiвень).

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок потужного дощу підтопило десятки домогосподарств та будинків. Деякі села залишилися відрізаними від світу, адже дороги розмило. Вода затопила хати за лічені хвилини.

На Закарпатті через потужний дощ підтопило десятки господарств та будинків | Новини України

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