Синоптики попереджають про погіршення погоди: де 20 жовтня будуть дощі та шквали

Дощу не буде лише на півдні.

У п'ятницю, 20 жовтня, майже всю Україну заллє дощами. Крім того, у низці областей будуть сильні пори вітру.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

В Україні у п'ятницю дощитиме. Опади оминуть лише південну частину країни. В Україні, крім заходу та півночі, пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. У Карпатах - шквали до 20-25 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла. Прохолодніше буде на північному сході країни - 2-7° тепла. Натомість на Одещині та Миколаївщині ніч буде теплішою - +9-14°.

Вдень на більшій території України повітря прогріється до +13-18°. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть +7-12°, а в південних областях - 17-22° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 20 жовтня у південних, центральних та східних областях. Вони сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах - до 20-25 м/с. На Закарпатті завтра будуть значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно. Синоптики попереджають про дощі. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме 5-10° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7-12°. У Києві вночі буде +7-9°, а вдень - 10-12° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України йде потепління. Опади у вигляді мокрого снігу поки що відкладаються.

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