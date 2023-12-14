Синоптики попереджають про погіршення погоди: де оголошено штормове попередження

Оголошено І рівень небезпеки.
У четвер, 14 грудня, у низці областей України оголошено штормове попередження через ускладнення погодних умов. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, вдень 14 грудня у низці регіонів будуть сильні опади, а деякі області накриє шквальний вітер.
"У Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях - значні опади. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні синоптиків.
Як повідомляли синоптики, 14 грудня в Україні погіршиться погода: будуть сильні опади та вітер. На переважній більшості території України температура повітря вночі та вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла.
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