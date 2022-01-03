Синоптики попереджають про погіршення погоди: у яких регіонах буде хуртовина і ожеледиця

Синоптики попереджають про погіршення погоди: у яких регіонах буде хуртовина і ожеледиця

Температура - 3-8 градусів тепла.

У понеділок, 3 січня, в Україні погіршиться погода.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники попереджають про хуртовини, шквали вітру та слизьку дорогу.

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях сьогодні очікується значний сніг та хуртовини. У північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця. На території України протягом доби пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Йдеться про І рівень небезпечності - "жовтий".

У Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця. Протягом усієї доби в столиці буде вітряно - 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей температура сягатиме 3-8 градусів тепла. У Києві - +5-7 градусів.

Як повідомялося, погода в Україні у січні 2022 року буде близькою до кліматичної норми. Температура коливатиметься у межах 1-5° морозу, у Криму 0-1° тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм.

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