Синоптики попереджають про погіршення погоди: у яких регіонах буде туман та сніг

Синоптики попереджають про погіршення погоди: у яких регіонах буде туман та сніг

Погода погіршиться у неділю, 12 грудня.

Рятувальники попереджають про погіршення погоди в деяких регіонах України.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram-каналі.

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З посиланням на УкрГідрометценту ДСНС попереджає про туман, ожеледицю та мокрий сніг.

На заході країни 12 грудня вночі та вранці туман - видимість 200-500 м. Крім того, на дорогах ожеледиця. Вдень значний мокрий сніг.

У неділю на Прикарпатті місцями сильний мокрий сніг. Йдеться про І рівень небезпечності - жовтий.

Як повідомлялося, 12-13 грудня через снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

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