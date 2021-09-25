Синоптики попереджають про погіршення погоди: у яких регіонах будуть сильні пориви вітру

Синоптики попереджають про погіршення погоди: у яких регіонах будуть сильні пориви вітру

Пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Синоптики повідомляють про погіршення погоди в Україні у неділю, 26 вересня.

Про це інформує ДСНС з посиланням на Гідрометцентр.

Зазначається, що завтра у східних регіонах, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях буде сильний вітер. Пориви сягатимуть 15-20 м/с.

За словами рятувальників, йдеться про І або "жовтий" рівень небезпечності.

Як повідомлялося, в останні вихідні першого осіннього місяця, 25-26 вересня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, але погода буде дощовою, а місцями і вітряною. У неділю вночі в північних та північно-східних, вдень у східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13° (у східних областях 5-10° тепла), вдень 13-18°, на півдні та Закарпатті 18-23°.

Погода на 25-26 вересня від маленької Фросі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання