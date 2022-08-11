Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони 12 серпня накриють грози

В Україні завтра, 12 липня, погіршиться погода.
У п'ятницю на заході країни, а також у Житомирській області будуть дощі і грози. Крім того, в окремих районах буде град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляють у ДСНС.
"12 серпня у західних та Житомирській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що тиждень, 8-14 серпня, в Україні буде різним - від спеки на сході та півдні до післядощової свіжості на заході та півночі.
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