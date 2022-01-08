Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони 9 січня засипле снігом

До країни повертаються морози.

У неділю, 9 січня, в Україні погіршиться погода: очікують снігопади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Карпатах, Рівненській і Житомирській, вранці і вдень у Київській областях очікується значний мокрий сніг. Попереджають про його налипання. Приріст снігового покриву - 4-10 см. У західних, північних, центральних і східних областях на дорогах - ожеледиця.

Вночі буде морозно: стовпчики термометрів покажуть 3-7 градусів морозу. Вдень у більшості областей температура повітря не підніметься вище 0+2 градусів. Лише в південних областях буде трохи тепліше - до +5 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві у неділю буде хмарна погода. У столиці повідомляють про сильний сніг. Швидкість південно-західного вітру - 3-5 м/c. Температура опуститься до -3 градусів.

Як повідомялося, погода в Україні у січні 2022-го буде близькою до кліматичної норми. Температура коливатиметься у межах 1-5° морозу, у Криму 0-1° тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм.

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