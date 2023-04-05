Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє негода

Зокрема, буде сильний сніг.
У середу, 5 квітня, у двох областях погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Сьогодні погода погіршиться у Вінницькій та Житомирській областях. У регіонах прогнозують сильні опади та ожеледицю на дорогах.
"5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця", - йдеться у попередженні.
Синоптики також попередили, що через негоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що погода у більшості областей України буде з великою кількістю опадів на заході. Температура вночі буде 2-8° тепла, а вдень 6-12°.
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