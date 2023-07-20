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Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє негода

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Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє негода

Вдень 20 липня майже по всій території України погіршиться погода. / Фото: pixabay.com

Оголошено І рівень небезпеки.

Вдень у вівторок, 20 липня, майже по всій території України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

В низці областей країни, а також у Києві, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Негода омине лише кілька регіонів: Житомирську,Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську та Донецьку області.

"Вдень 20 липня у західних, центральних,південних областя - грози. Вдень в Київській області та в Києві - грози, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Вдень 20 липня низку областей накриють грози. / © Укргідрометцентр
Вдень 20 липня низку областей накриють грози. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у прогнозі погоди в Україні на 20 липня синоптики повідомляли, що більшість областей накриють дощі та грози. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +23-28°. У Києві - вдень буде 25-27° тепла. 

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Дата публікації
Перегляди
733
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