Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє негода

В Україні 25 липня синоптики оголосили штормове попередження. У регіонах країни прогнозують грози, а також сильні пориви вітру.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Сьогодні негода накриє західні, більшість північних областей та Вінниччину. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"25 липня в західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях грози. Вдень в західних областях - пориви вітру 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

У вівторок, 25 липня, у низці областей оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, якою буде погода сьогодні, 25 липня. Температура повітря становитиме +26+31 градус. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив.

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