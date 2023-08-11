Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє негода

У п'ятницю, 11 серпня, майже по всій території України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В низці областей країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Негода омине лише кілька регіонів: Житомирську, Вінницьку, Одеську, Київську області, а також Київ.

"11 серпня в Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, - грози. На Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях значні дощі", - йдеться у попередженні.

Карта України. Штормове попередження на 11 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики розповіли, як зміниться погода сьогодні, 11 серпня. Температура повітря на Лівобережжі +24... +29°С, на решті країни +18... +23°С.

Читайте також: