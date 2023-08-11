Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє негода

Оголошено І рівень небезпечності.
У п'ятницю, 11 серпня, майже по всій території України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В низці областей країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Негода омине лише кілька регіонів: Житомирську, Вінницьку, Одеську, Київську області, а також Київ.
"11 серпня в Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, - грози. На Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях значні дощі", - йдеться у попередженні.
Нагадаємо, синоптики розповіли, як зміниться погода сьогодні, 11 серпня. Температура повітря на Лівобережжі +24... +29°С, на решті країни +18... +23°С.