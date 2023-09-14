Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє сильна негода

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди у четвер, 14 червня. Штормове попередження буде майже у всіх регіонах України.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, сьогодні у більшості областей очікуються дощі, град, шквали та грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"14 вересня вранці та вдень в Украхні, крім східних та південно-східних областей, грози", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, 14 вересня Україну накриють дощі. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. В Києві синоптики прогнозують +24-26°.