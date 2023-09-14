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Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє сильна негода

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриє сильна негода

Дощ. / Фото: ТСН.ua

Оголошено І рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди у четвер, 14 червня. Штормове попередження буде майже у всіх регіонах України.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, сьогодні у більшості областей очікуються дощі, град, шквали та грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"14 вересня вранці та вдень в Украхні, крім східних та південно-східних областей, грози", - йдеться у повідомленні. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, 14 вересня Україну накриють дощі. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. В Києві синоптики прогнозують +24-26°.

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Дата публікації
Перегляди
716
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