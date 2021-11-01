Синоптики попереджають про похолодання: коли українцям очікувати на зниження температури

Синоптики попереджають про похолодання: коли українцям очікувати на зниження температури

В Карпатах вночі прогнозують близько 0°.

Наприкінці поточного першого тижня листопада до України прийде похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 6 листопада, в Україні, крім півдня та південного сходу, очікується денне зниження температури до 8-14°. У східних та північно-східних областях також ітиме невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

У Києві 5 листопада температура вночі ще становитиме 8-10°, вдень 15-17°, а вже 6 листопада прогнозується зниження температури вночі до 6-8° тепла, вдень до 9-11°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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