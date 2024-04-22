Синоптики попереджають про сильні заморозки: де чекати зниження температури (карта)

Завтра, 23 квітня, на українців чекає хмарна погода, а подекуди навіть підморозить.

Очікується, що початок тижня в Україні буде хмарним з проясненнями. 23 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ вночі, а вдень погода хоч і погіршиться, але істотних опадів не буде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За інформацією метеорологів, на півдні та південному заході країни вночі та вранці місцями буде туманно.

Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с.

Фахівці також повідомили, що на заході України будуть заморозки, а на високогір'ї Карпат вночі випаде невеликий мокрий сніг. Проте день мине без опадів, хоча повітря прогріється максимально до 5° тепла.

"Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та у південно східній частині 16-21°", — зазначили синоптики.

Прогноз погоди на 23 квітня для Київщини

Хмарно з проясненнями буде завтра у Київській області. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень — без опадів

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°", — кажуть у гідрометеорологічному центрі.

У Києві вночі буде лише 5-7° тепла, а вдень повітря прогріється до 13-15°.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

Через те, що вночі 23 квітня у західних областях на поверхні ґрунту спостерігатимуться заморозки до 0-3°, фахівці попередили про І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що протягом найближчих днів в Україні значно похолодає. Зокрема, на дощову погоду вплинуть атмосферні фронти, пов’язані зі скандинавським циклоном.

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