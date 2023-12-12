Синоптики попереджають про складні погодні умови: коли і де буде небезпека

В вівторок, 12 грудня, в низці областей України погіршаться погодні умови. Крім того, сильний туман буде ще й завтра зранку.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають туман, який буде до кінця нинішньої доби, а також зранку та вдень 13 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, до кінця доби 12 грудня у північних, східних та центральних областях буде ожеледь, а на дорогах - ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у попередженні.