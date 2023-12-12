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Синоптики попереджають про складні погодні умови: коли і де буде небезпека

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Синоптики попереджають про складні погодні умови: коли і де буде небезпека

Туман. / Фото: Associated Press

Оголошено I рівень небезпечності.

В вівторок, 12 грудня, в низці областей України погіршаться погодні умови. Крім того, сильний туман буде ще й завтра зранку.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають туман, який буде до кінця нинішньої доби, а також зранку та вдень 13 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, до кінця доби 12 грудня у північних, східних та центральних областях буде ожеледь, а на дорогах - ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у попередженні. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр
Дата публікації
Перегляди
763
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